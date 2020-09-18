Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В Москве задержали бывшего главу МВД Карачаево-Черкесии

ТАССиещё 3
57 минут назад
Бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу, экс-глава МВД Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов задержан в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в пятницу.
В Москве задержали экс-главу МВД Карачаево-Черкесии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Да, его задержали в Москве", - сказал собеседник агентства.
Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год. В 2017 году был назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики, в 2019 году - уволен с поста.
Криминал,Происшествия,Игорь Трифонов,МВД,ИТАР-ТАСС,Карачаево-Черкесская Республика,Москва,Екатеринбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители