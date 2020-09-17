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Расчленил и запек: в Рыбинске ищут убийцу двух девочек

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
В Рыбинске продолжаются поиски беглого убийцы двух девочек, который также изнасиловал их и расчленил. По данным СМИ, отдельные части их тел мужчина также запек в фольге. Как оказалось, местная полиция и соцслужбы даже не следили за квартирой бывшего осужденного за убийство, изнасилование и надругательство над могилой. Теперь им также грозит ответственность за смерть детей.
Расчленил и запек: россиянин расправился с детьми
Фото: Виталий Молчанов/vk.comВиталий Молчанов/vk.com
Жестокое убийство двух девочек в Рыбинске их отчимом-педофилом говорит о необходимости создания реестра, в котором бы хранилась информация о всех насильниках несовершеннолетних. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
«Преступник, совершивший это зверство, еще не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребенка. Теперь жертвами стали еще две девочки.
Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре», — написала омбудсмен в своем Instagram.
Предложение Кузнецовой уже поддержали в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Как заявила зампред комитета Оксана Пушкина, эта тема уже обсуждалась на одном из круглых столов в Общероссийском народном фронте еще год назад.
«Поддержка нашего комитета, убеждена, будет единогласной. ОНФ, членом которого является Анна Кузнецова и я, в том числе, обеими руками за эту инициативу», — сказала Пушкина РИА «Новости».
Сейчас ответственность за преступление грозит не только беглому убийце девочек, но и органам полиции Рыбинска, а также местным социальным службам. Они перестали посещать квартиру Виталия Молчанова, так как жалоб от соседей на него не поступало. При это мужчина вышел из тюрьмы всего полгода назад, отсидев 11 лет за целый ряд статей: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
При этом на факт того, что к бывшему преступнику переехала женщина с двумя детьми также никто не обратил внимания.
Расправившегося с детьми злоумышленника по-прежнему не могут найти. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов уже распорядился выделить 500 тыс. рублей для поощрения добровольцев, которые помогут в его поисках. Об этом Миронов написал в Facebook.
«Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных», — отметил он.
Содействовать следствию пытается и родной отец убитых девочек, который уже подал в СУ СК РФ по Ярославской области ходатайство с требованием признать его потерпевшим. Таким образом мужчина хочет получить доступ к информации о ходе расследования уголовного дела.
При этом сам мужчина является действующим подполковником полиции, а в прошлом занимал пост начальника отделения угрозыска одного из межмуниципальных отделов МВД РФ в Новосибирской области. Сейчас он находится в состоянии шока и даже не выходит из квартиры по состоянию здоровья. По словам отца погибших, если бы он был в курсе, что жена собралась жить с бывшим заключенным, приехал бы и забрал дочерей.
Тела двух девочек 8 и 13 лет 15 сентября обнаружила их мать, вернувшаяся с работы. По версии следствия, ее сожитель Виталий Молчанов заподозрил женщину в неверности из-за того, что она сутками задерживалась на работе. В один из вечеров, когда гражданская жена снова отправилась на дежурство и оставила его с дочерями, мужчина выпил три бутылки коньяка и пришел в ярость.
Сначала Виталий изнасиловал девочек, а затем зверски изрезал ножом, расчленил тела и некоторые части запек в фольге, сообщает Life. После этого убийца скрылся с места преступления.
По данным областной прокуратуры, женщина с девочками переехали к Молчанову всего месяц назад после знакомства в сети. Как отмечают ее знакомые, у пары все было хорошо. «Недавно списывались, она была счастлива и все было замечательно, мы за нее порадовались», — рассказала в беседе с порталом kp.ru коллега матери убитых с ее прежней работы в Омской области.
По ее словам, коллега была довольно закрытой, и о своей личной жизни почти никому не сообщала.
«Там любовь вспыхнула, она детей собрала и из Омска в Рыбинск рванула, никому ничего не говорила, она вообще никогда ни жаловалась, ни хвалилась в плане своей личной жизни, мы о разводе с мужем-то случайно узнали», — также сообщила порталу NGS.ru другая знакомая матери убитых.
Портал «Комсомольская правда» также сообщает, что женщина якобы не знала об предыдущих судимостях сожителя. Соседка предполагаемого убийцы в свою очередь заявила, что с виду отношения в семье были «сладкие». «Они всегда за ручку ходили. Даже не знаю, что на него нашло», — отметила женщина
Криминал,Происшествия,Виталий Молчанов,Оксана Пушкина,Дмитрий Миронов,Анна Кузнецова,Госдума,СКР,МВД,Новосибирский городской сайт,Комсомольская правда,РИА Новости,Россия,Рыбинск,
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