Расчленил и запек: россиянин расправился с детьми

Рыбинске продолжаются поиски беглого убийцы двух девочек, который также изнасиловал их и расчленил. По данным СМИ, отдельные части их тел мужчина также запек в фольге. Как оказалось, местная полиция и соцслужбы даже не следили за квартирой бывшего осужденного за убийство, изнасилование и надругательство над могилой. Теперь им также грозит ответственность за смерть детей.

Фото: Виталий Молчанов/vk.com Виталий Молчанов/vk.com

Анна Кузнецова. Жестокое убийство двух девочек в Рыбинске их отчимом-педофилом говорит о необходимости создания реестра, в котором бы хранилась информация о всех насильниках несовершеннолетних. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России

«Преступник, совершивший это зверство, еще не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребенка. Теперь жертвами стали еще две девочки.

Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре», — написала омбудсмен в своем Instagram.

Предложение Кузнецовой уже поддержали в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Как заявила зампред комитета Оксана Пушкина , эта тема уже обсуждалась на одном из круглых столов в Общероссийском народном фронте еще год назад.

«Поддержка нашего комитета, убеждена, будет единогласной. ОНФ, членом которого является Анна Кузнецова и я, в том числе, обеими руками за эту инициативу», — сказала Пушкина РИА «Новости».

Сейчас ответственность за преступление грозит не только беглому убийце девочек, но и органам полиции Рыбинска, а также местным социальным службам. Они перестали посещать квартиру Виталия Молчанова , так как жалоб от соседей на него не поступало. При это мужчина вышел из тюрьмы всего полгода назад, отсидев 11 лет за целый ряд статей: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

При этом на факт того, что к бывшему преступнику переехала женщина с двумя детьми также никто не обратил внимания.

Расправившегося с детьми злоумышленника по-прежнему не могут найти. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов уже распорядился выделить 500 тыс. рублей для поощрения добровольцев, которые помогут в его поисках. Об этом Миронов написал в Facebook.

«Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных», — отметил он.

Содействовать следствию пытается и родной отец убитых девочек, который уже подал в СУ СК РФ по Ярославской области ходатайство с требованием признать его потерпевшим. Таким образом мужчина хочет получить доступ к информации о ходе расследования уголовного дела.

При этом сам мужчина является действующим подполковником полиции , а в прошлом занимал пост начальника отделения угрозыска одного из межмуниципальных отделов МВД РФ в Новосибирской области. Сейчас он находится в состоянии шока и даже не выходит из квартиры по состоянию здоровья. По словам отца погибших, если бы он был в курсе, что жена собралась жить с бывшим заключенным, приехал бы и забрал дочерей.

Тела двух девочек 8 и 13 лет 15 сентября обнаружила их мать, вернувшаяся с работы. По версии следствия, ее сожитель Виталий Молчанов заподозрил женщину в неверности из-за того, что она сутками задерживалась на работе. В один из вечеров, когда гражданская жена снова отправилась на дежурство и оставила его с дочерями, мужчина выпил три бутылки коньяка и пришел в ярость.

Сначала Виталий изнасиловал девочек, а затем зверски изрезал ножом, расчленил тела и некоторые части запек в фольге, сообщает Life. После этого убийца скрылся с места преступления.

По данным областной прокуратуры, женщина с девочками переехали к Молчанову всего месяц назад после знакомства в сети. Как отмечают ее знакомые, у пары все было хорошо. «Недавно списывались, она была счастлива и все было замечательно, мы за нее порадовались», — рассказала в беседе с порталом kp.ru коллега матери убитых с ее прежней работы в Омской области.

По ее словам, коллега была довольно закрытой, и о своей личной жизни почти никому не сообщала.

«Там любовь вспыхнула, она детей собрала и из Омска в Рыбинск рванула, никому ничего не говорила, она вообще никогда ни жаловалась, ни хвалилась в плане своей личной жизни, мы о разводе с мужем-то случайно узнали», — также сообщила порталу NGS.ru другая знакомая матери убитых.