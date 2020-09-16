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Адвокат Марцинкевича подозревает убийство «Тесака» в СИЗО

Национальная Служба Новостейиещё 9
3 часа назад
Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак» могли убить в следственном изоляторе, не исключает адвокат националиста Матвей Цзен. Он рассказал РИА ФАН, что в челябинском СИЗО-3 Марцинкевич ожидал этапирования в Москву для расследования давнего дела.
Адвокат заговорил об убийстве Тесака в СИЗО
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
По словам защитника, речь идёт о событиях 1999 года, когда «Тесакц» было 15 лет. В колонии Красноярского края, где он отбывал срок, его навещали представители правоохранительных органов и допрашивали по новому делу.
Адвокат выразил сомнение, что Марцинкевич добровольно свёл счёты с жизнью. Как пояснил Цзен, такой шаг не соответствует в целом складу характера этого человека. Кроме того, защитника смущает информация о том, что «Тесак» якобы оставил предсмертную записку, в то время, как он не любил писать.
Тело Марцинкевича было найдено сегодня утром в одиночной камере в СИЗО Челябинска. Эту информацию подтвердили в Главном управлении ФСИН по Челябинской области.
В 2017 году Максим Марцинкевич был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за разбой, хулиганство и умышленное уничтожение имущества в рамках активности его движения «Оккупай наркофиляй». До этого Марцинкевич был трижды судим за экстремизм. Тесак также известен как создатель движения «Оккупай-педофиляй».
Криминал,Матвей Цзен,Максим Марцинкевич,ФСИН,МВД,РИА ФАН,Красноярский Край,Москва,
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