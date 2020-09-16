Адвокат заговорил об убийстве Тесака в СИЗО

Адвокат выразил сомнение, что Марцинкевич добровольно свёл счёты с жизнью. Как пояснил Цзен, такой шаг не соответствует в целом складу характера этого человека. Кроме того, защитника смущает информация о том, что «Тесак» якобы оставил предсмертную записку, в то время, как он не любил писать.
В 2017 году Максим Марцинкевич был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за разбой, хулиганство и умышленное уничтожение имущества в рамках активности его движения «Оккупай наркофиляй». До этого Марцинкевич был трижды судим за экстремизм. Тесак также известен как создатель движения «Оккупай-педофиляй».