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Невиновный мужчина 37 лет отсидел в тюрьме за чужое преступление 

Lenta.ru 1 час назад
Невиновный мужчина 37 лет отсидел в тюрьме
Фото: Steve Nesius / AP
В американском штате Флорида оправдали невиновного мужчину, отсидевшего 37 лет в тюрьме за чужое преступление. Об этом сообщает газета The Guardian.
Роберта Дюбуаза осудили за изнасилование, избиение и убийство 19-летней Барбары Грэмс, произошедшее в 1983 году. Его отправили на смертную казнь, но позже приговор смягчили до пожизненного заключения. 27 августа выяснилось, что приговор был вынесен на основании показаний ненадежного источника и ошибке в результатах анализа укуса на левой щеке жертвы.
При пересмотре дела ДНК-образцы Дюбуаза сравнили с материалами дела и установили, что заключенный не причастен к преступлению. После этого с американца сняли все обвинения и выпустили на свободу.
Дюбуаза оправдали благодаря сотрудничеству прокуратуры с представителями The Innocence Project — некоммерческой юридической организации, которая стремится оправдать неправомерно осужденных людей.
Освобожденного временно поселили в специальный центр для тех, кто оказался в тюрьме в результате судебной ошибки. Ему предстоит адаптироваться к новому миру, в том числе привыкнуть к огромным торговым центрам и современным смартфонам. Неизвестно, собирается ли он взыскивать денежную компенсацию за моральный ущерб.
В январе суд США отменил вынесенный в 1991 году приговор и освободил 62-летнего заключенного Джерри Томаса. В 1987 году американка пожаловалась в полицию, что на нее напали в машине возле продуктового магазина. Спустя два года она признала в Томасе того самого злоумышленника. В результате его приговорили к к 50 годам тюрьмы.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ
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