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Российский суд оправдал женщину за убийство пьяного мужа 

Letidor.ru 44 минуты назад
Ранее ей вынесли обвинительный приговор, но позже суд пересмотрел дело.
8 июня Новоузненский областной суд (Саратовская область) приговорил местную жительницу к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что та причинила мужу тяжкий вред для здоровья, что привело к его смерти.
Позже апелляционная инстанция выяснила обстоятельства конфликта, произошедшего между супругами. Муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожал своей жене убийством и размахивал ножом. Та, обороняясь от действий агрессора, выхватила нож и нанесла ему два ранения, от которых он впоследствии умер.
14 сентября Саратовский областной суд отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, признав, что она действовала в рамках самообороны.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саратовского областного суда.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , Саратовская Область
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