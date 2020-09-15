Российский суд оправдал женщину за убийство пьяного мужа 

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Ранее ей вынесли обвинительный приговор, но позже суд пересмотрел дело.

8 июня Новоузненский областной суд ( Саратовская область ) приговорил местную жительницу к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что та причинила мужу тяжкий вред для здоровья, что привело к его смерти.

Позже апелляционная инстанция выяснила обстоятельства конфликта, произошедшего между супругами. Муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожал своей жене убийством и размахивал ножом. Та, обороняясь от действий агрессора, выхватила нож и нанесла ему два ранения, от которых он впоследствии умер.

14 сентября Саратовский областной суд отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, признав, что она действовала в рамках самообороны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Саратовского областного суда.