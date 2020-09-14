Бизнесмена застрелили на выходе из магазина

Полиция в Ингушетии разыскивает мужчин, расстрелявших предпринимателя в Назрани . Бизнесмена застрелили, когда он выходил из магазина.

По данным информированного источника, в 50-летнего мужчину стреляли из белого автомобиля ВАЗ. Предприниматель получил смертельные ранения, стрелявшие скрылись с места происшествия.

Правоохранительные органы не исключают, что убийство бизнесмена является местью. В начале сентября два человека, — бывший сотрудник госнаркоконтроля из Назрани и житель селения Барсуки — были найдены мертвыми в автомобиле Toyota Land Cruiser.

Источник «Интерфакса» называет смерть этих мужчин «загадочной». Их родственники обвиняли убитого сегодня, 14 сентября, предпринимателя в хищении крупной суммы денег из машины — по их словам, бизнесмен был знаком с обоими и попал в объектив видеорегистратора, когда похищал деньги.