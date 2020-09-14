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В Назрани бизнесмена застрелили на выходе из магазина 

Инфо 24 и ещё 3 59 минут назад
Бизнесмена застрелили на выходе из магазина
Фото: РИА Новости
Полиция в Ингушетии разыскивает мужчин, расстрелявших предпринимателя в Назрани. Бизнесмена застрелили, когда он выходил из магазина.
По данным информированного источника, в 50-летнего мужчину стреляли из белого автомобиля ВАЗ. Предприниматель получил смертельные ранения, стрелявшие скрылись с места происшествия.
Правоохранительные органы не исключают, что убийство бизнесмена является местью. В начале сентября два человека, — бывший сотрудник госнаркоконтроля из Назрани и житель селения Барсуки — были найдены мертвыми в автомобиле Toyota Land Cruiser.
Источник «Интерфакса» называет смерть этих мужчин «загадочной». Их родственники обвиняли убитого сегодня, 14 сентября, предпринимателя в хищении крупной суммы денег из машины — по их словам, бизнесмен был знаком с обоими и попал в объектив видеорегистратора, когда похищал деньги.
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Криминал , Происшествия , ФСКН , МВД , Интерфакс , Назрань , Республика Ингушетия
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