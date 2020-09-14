Свое неформальное название колония «Черный Дельфин» получила благодаря насильнику и убийце Владимиру Криштопе, приговоренному к смертной казни (наказание заменили на пожизненное заключение). Вместе с сокамерниками он изготовил из папье-маше скульптуру этого животного, которую установили на территории тюрьмы и превратили в фонтан.

Колония славится своими суровыми правилами. Осужденные отбывают свой срок в камерах, оснащённых зеркалом, унитазом, столом, табуреткой и тумбочкой, умывальником и кроватью. Обувь в «Черном Дельфине» разрешено носить только без шнурков, а электричество для зеков включают после завтрака на 45 минут в день. Моются преступники только в специальной клетке.

Когда открывается дверь в камеру, арестант обязан подойти лицом к стене, отвести руки за спину, поднять их вверх с вывернутыми наружу ладонями, назвать свое имя и все статьи, по которым отбывает срок.

На все требования со стороны надсмотрщиков заключенные должны отвечать: «Есть, гражданин начальник».

По территории колонии заключенных водят в согнутом положении, с завязанными глазами и только закованными в наручники. Каждого арестанта сопровождают два конвойных и кинолог с собакой.

Прогулки зеки совершают в небольшой клетке длиной всего несколько метров. Пока осужденные наслаждаются свежим воздухом, тюремщики тщательно обыскивают их камеры.

Кормят здесь в основном супом и хлебом. Еда доставляется в камеры в жестяных мисках, которые сотрудники кухни просовывают через маленькое окошко на специальных лопатах с длинным черенком.

С момента побудки и до самого отбоя на нарах сидеть и лежать категорически запрещено. Спать приходится при круглосуточно горящем ярком свете, головой к двери. Накрываться с головой нельзя: это расценивается как нарушение дисциплины, влекущее за собой наказание. За всеми действиями осужденных тюремщики следят 24 часа в сутки при помощи видеонаблюдения, которое ведется в каждой камере.

Курить зэкам категорически запрещено. Чтобы посмотреть телевизор, в «Черном Дельфине» необходимо провести минимум 10 лет.

Свой срок в колонии отбывают самые опасные преступники в России.

Здесь» сидит людоед из Новочебоксарска Владимир Николаев . В 1997 году он убил и расчленил собутыльника, а когда проголодался, отварил и съел.

Проголодавшись и желая подзаработать на выпивку, Николаев убил своего второго товарища. Часть мяса он отдал знакомому, выдав человечину за сайгака. Жена приятеля сделала из этого мяса пельмени и угостила гостей, которые и заподозрили неладное. Вкус начинки, по словам одного из приглашенных, сильно отличался от мяса сайгака. Хозяева отдали мясо на экспертизу, после чего Николаева арестовали следователи.

Свое наказание в «Черном дельфине» отбывает и «Тольяттинский потрошитель» Олег Рыльков . С 1993-й по 1997 год он изнасиловал 37 (по другим данным — 39) несовершеннолетних девочек и совершил четыре убийства (троих детей и одной женщины). Свои преступления он оправдывал «чувством высшего наслаждения».

Еще один печально известный арестант колонии Владимир Муханкин. В первой половине 1995 года он убил восьмерых человек. У некоторых из своих жертв «Ростовский маньяк» вырезал внутренние органы, которые затем клал себе в постель.