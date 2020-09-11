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Вдове рэпера Картрайта, расчленившей его труп, сменили следователя: прежний задавал неприличные вопросы про секс и кровь 

Инфо 24 и ещё 3 2 часа назад
Вдове рэпера Картрайта, расчленившей его труп, сменили следователя: прежний задавал неприличные вопросы про секс и кровь
Фото: Инфо 24
Жене ныне покойного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), обвиняемой в его убийстве и последующем расчленении тела, сменили следователя по делу. Этого добилась адвокат девушки.
Марина Кохал утверждает, что нашла мужа мертвым после возвращения с прогулки и расчленила его тело в надежде избавиться от него и скрыть позорный факт смерти, как ей казалось, от передозировки наркотиков. Следствие не верит в ее версию, поскольку шприц, якобы лежавший рядом с телом, она предъявить не смогла, а никаких признаков употребления наркотиков экспертиза останков Картрайта не выявила.
В смартфоне Кохал обнаружилась переписка, из которой следует, что у ее мужа была любовница, он проводил с ней много времени, включая ночи, и вроде бы собирался уйти к ней от жены. Соответственно, выяснилось, что Марина знала о существовании соперницы и предстоящем разводе. Это следствие считает мотивом убийства.
Следователь Никита Головин, как пожаловалась Кохал, на допросах задавал ей вопросы непристойного содержания — в частности, интересовался, вступала ли она с мужем в сексуальный контакт после его смерти и пила ли его кровь. Он также якобы угрожал отправить ребенка Марины в детдом, а мать, которая была в курсе расчленения трупа Картрайта, и, по некоторым данным, даже помогала дочери, — в тюрьму.
Теперь делом об убийстве рэпера занимается следователь Головина. По данным петербургских СМИ, еще не полностью завершены все назначенные экспертизы. Недавно издание Baza сообщало, что причиной смерти Картрайта могло стать отравление: якобы в компьютере Кохал обнаружены следы поисков информации о лекарственном препарате, применяемом при сахарном диабете, побочным эффектом приема которого здоровым человеком может стать гипогликемическая кома.
При этом не установлен способ, которым отравляющее вещество могло попасть в организм молодого человека. Следов инъекций на его коже не найдено, а желудок среди сохранившихся останков отсутствует. Вскоре после смерти Картрайта СМИ со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах сообщали, что внутренности мужчины якобы были изъяты в процессе расчленения его тела и «прокручены» в стиральной машине.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Никита Головин , Александр Юшко , МВД
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