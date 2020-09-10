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Прикинувшийся гаишником водитель спас школьницу от собак и изнасиловал ее 

Lenta.ru 58 минут назад
Водитель прикинулся гаишником и изнасиловал школьницу
Фото: ТАСС
В Казани 32-летнего водителя эвакуатора обвинили в изнасиловании 13-летней школьницы. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает «Медиазона» со ссылкой на юриста Игоря Шолохова, сотрудничающего с правозащитной организацией «Зона права».
Инцидент произошел вечером 29 августа. Мужчина помог девочке спастись от стаи бродячих собак и предложил подвезти ее до дома. Он прикинулся гаишником: на нем была надета спецовка с надписью «ОГИБДД», хотя он сам работает в ГБУ «Безопасность дорожного движения».
После этого эвакуаторщик отвез девочку в поселок Мирный под Казанью, где, как считает следствие, изнасиловал потерпевшую, а на утро доставил ее домой. Там школьница рассказала о произошедшем родителям. В настоящее время эвакуаторщик арестован на два месяца по решению Приволжского суда Казани.
Мужчина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») УК РФ, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. При этом на иждивении водителя находятся двое малолетних детей.
Ранее 10 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге служебная собака помогла полицейским спасти от изнасилования 15-летнюю россиянку.
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Криминал , Происшествия , ГИБДД , Казань
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