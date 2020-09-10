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В Забайкалье мужчина украл 800 тыс. рублей и раздал их нуждающимся 

ТАСС 20 минут назад
Новый Робин Гуд: Россиянин украл деньги и раздал людям
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали в поселке Приаргунск Забайкальского края 23-летнего мужчину, укравшего из бутика сейф с 800 тыс. рублей и раздавшего почти все деньги как милостыню, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

"Неизвестные проникли в помещение торговой точки и похитили три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тыс. рублей. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района. Мужчина раздал похищенные деньги просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. У него изъято 57 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Задержанный признался в краже. В торговый центр он забрался через разбитое окно по пристроенному к дому зданию. Как уточнили в пресс-службе, до этого житель не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
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Криминал , Происшествия , МВД , Забайкальский Край , Приаргунск
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