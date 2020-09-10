Новый Робин Гуд: Россиянин украл деньги и раздал людям

"Неизвестные проникли в помещение торговой точки и похитили три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тыс. рублей. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района. Мужчина раздал похищенные деньги просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований. У него изъято 57 тыс. рублей", — говорится в сообщении.