Из мести: Россиянка подожгла дом экс возлюбленного

Полицейские задержали 29-летнюю девушку, которая сожгла дом своего бывшего молодого человека в Пензенской области . Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД во вторник, 8 сентября.

Причиной такого поступка девушки стала ревность: мужчина начал встречаться с другой и перестал отвечать на ее звонки и сообщения.

Отмечается, что дом, который расположен в Бессоновском районе, сгорел почти полностью. В момент поджога внутри находились родственники возлюбленного, а также его новая избранница. Они смогли выбраться из охваченного огнем дома и спаслись.

До наступления холодов родственники временно проживают в одной из уцелевших комнат без электричества и газа.

В настоящее время по факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемой девушке грозит до 5 лет тюрьмы.