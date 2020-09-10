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Девушка подожгла дом бывшего возлюбленного с его родными и новой подругой 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Из мести: Россиянка подожгла дом экс возлюбленного
Фото: pixabay.com
Полицейские задержали 29-летнюю девушку, которая сожгла дом своего бывшего молодого человека в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД во вторник, 8 сентября.
Причиной такого поступка девушки стала ревность: мужчина начал встречаться с другой и перестал отвечать на ее звонки и сообщения.
Отмечается, что дом, который расположен в Бессоновском районе, сгорел почти полностью. В момент поджога внутри находились родственники возлюбленного, а также его новая избранница. Они смогли выбраться из охваченного огнем дома и спаслись.
До наступления холодов родственники временно проживают в одной из уцелевших комнат без электричества и газа.
В настоящее время по факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемой девушке грозит до 5 лет тюрьмы.
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Криминал , Пожары , Происшествия , Пензенская Область
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