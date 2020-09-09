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Россиянка не дозвонилась любимому и сожгла его дом 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка не дозвонилась любимому и сожгла его дом
Фото: Lenta.ru
Жительница Пензы сожгла дом своего бывшего молодого человека из-за того, что он не отвечал на ее сообщения и звонки. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.
Пожар произошел в одном из населенных пунктов области — особняк сгорел практически полностью. В момент возгорания в доме, кроме бывшего возлюбленного злоумышленницы, находились его брат и дядя, а также новая знакомая. Им удалось выбраться из горящего строения. До наступления холодов родственники поселились в одной из уцелевших комнат, при этом электричества и газа в доме больше нет.
Эксперты быстро установили, что причиной возгорания стал поджог. Полицейские в течение нескольких часов нашли и предполагаемую поджигательницу — женщину 1991 года рождения, ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности. Она призналась, что уничтожила дом из мести. После расставания с любимым россиянка неоднократно пыталась до него дозвониться, но он ее звонки и сообщения упорно игнорировал.
По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Она находится под подпиской о невыезде.
Ранее, в июле, в Красноярске было направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, спалившего дом бывшей жены. Россиянин умышленно поджег коттедж, когда его экс-супруга и ребенок находились в отъезде. Таким образом он решил отомстить женщине за развод.
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Криминал , Происшествия , Пенза
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