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Суд в Москве арестовал замминистра энергетики по делу о хищении 

Говорит Москва 1 час назад
Суд арестовал замминистра энергетики
Фото: сайт Минэнерго
Анатолий Тихонов останется под стражей до 8 ноября.
Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 600 млн рублей, передаёт РИА Новости. Следователь, обосновывая свое ходатайство, указал, что в случае освобождения Тихонов сможет скрыться во Франции, где у него есть недвижимость, а также оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследованию. По его словам, окружение обвиняемого уже предпринимало такие попытки.
Потерпевшей стороной по делу признано Российское энергетическое агентство Минэнерго России. В свою очередь Тихонов и четыре его адвоката просили суд отклонить ходатайство. Обвиняемый заявил, что никогда не скрывал заграничной недвижимости, она задекларирована.
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Криминал , Происшествия , Анатолий Тихонов , РИА Новости , Москва
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