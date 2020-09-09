Суд арестовал замминистра энергетики

Анатолий Тихонов останется под стражей до 8 ноября.

Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 600 млн рублей, передаёт РИА Новости. Следователь, обосновывая свое ходатайство, указал, что в случае освобождения Тихонов сможет скрыться во Франции, где у него есть недвижимость, а также оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследованию. По его словам, окружение обвиняемого уже предпринимало такие попытки.

Потерпевшей стороной по делу признано Российское энергетическое агентство Минэнерго России. В свою очередь Тихонов и четыре его адвоката просили суд отклонить ходатайство. Обвиняемый заявил, что никогда не скрывал заграничной недвижимости, она задекларирована.