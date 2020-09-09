Датский изобретать сознался в расчленении журналистки 

Датский изобретатель Петер Мадсен , приговоренный к пожизненному заключению за убийство, сексуальное насилие и расчленение шведской журналистки Ким Валль , сознался в содеянном. Об этом пишет SVT Nyheter.

«Это моя вина, что она мертва. Я совершил это преступление», — раскаялся он в документальном фильме об убийстве шведской журналистки.

По словам Мадсена, он не склонен к насилию, и скорее причинит боль себе, нежели кому-то другому.

Ким Валль пропала 10 августа 2017 года. Она хотела сделать репортаж о конструкторской деятельности Мадсена и отправилась с ним в море на самодельной подлодке «Наутилус». На следующий день судно подало сигнал бедствия. Когда спасатели обнаружили лодку, на ней находился только Мадсен. В октябре того же года полиция Дании нашла голову и ноги девушки, упакованные в пластиковые пакеты. В них также лежали тяжелые куски металла.

За время расследования Мадсен несколько раз менял показания и в итоге признал, что расчленил тело Валль и выкинул его в воду. Ее смерть он называет несчастным случаем: якобы она отравилась угарным газом. Однако эксперты-психиатры сочли изобретателя патологическим лжецом, представляющим опасность для окружающих.