«Избивал ее и не мог успокоиться»

Соседка историка Олега Соколова , обвиненного в убийстве аспирантки, заявила, что Соколов избивал девушку незадолго до убийства, показания соседки зачитали в суде.

«7 ноября 2019 года я пришла поздно и стала слышать ссору в соседней квартире, где жил Соколов. Вся ссора строилась на том, что Соколов куда-то не хотел отпускать Ещенко, она оскорбила его, и он не мог успокоиться, стал избивать ее», — привела гособвинитель показания Ангелины Вольской, передает РИА «Новости».

По ее словам, погибшая Анастасия Ещенко сообщила Соколову, что собирается куда-то уйти, а тот начал сильно нервничать и не хотел ее отпускать.

«Девушка отвечала тихо. Затем я услышала шум, а потом женский плач, девушка говорила: я тебе столько измен прощала, только не трогай, пожалуйста», — говорится в показаниях Вольской.

Напомним, в ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу. Спустя два дня он решил избавиться от тела — расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.