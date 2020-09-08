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Аналитики рассказали о схемах обмана при покупках в интернете 

Российская Газета 42 минуты назад
Раскрыты схемы обмана при покупках в интернете
Фото: iStock
С одной из них могут встретиться пользователи сайтов бесплатных объявлений. К примеру, при продаже б/у пылесоса или компьютерного стола. После публикации такого объявления на связь выходит лже-покупатель — он готов сразу же перечислить необходимую сумму за товар, но для этого ему нужно продиктовать персональные данные карты или коды, которые пришли по смс. Для злоумышленников таким образом открывается доступ к личному кабинету мобильного банка, в течение нескольких минут они переводят деньги на другой счет.
Эксперты советуют никогда не сообщать и не отправлять посторонним коды из смс-сообщений от банка, пин-код и CVV-код банковской карты. Эти данные не могут запрашивать даже сотрудники банковских организаций. Попасть в руки мошенников можно при онлайн-заказе товаров на популярных сайтах. Продавец предлагает оплатить покупку через интернет — для этого присылает ссылку и просит пройти по ней. Это еще одна популярная схема обмана — ссылка уводит покупателя с реального сайта на подмененную версию. При вводе данных карты мошенники перехватывают сведения и снова получают доступ к личному кабинету со всеми финансами.

"После оплаты на такой странице вы в лучшем случае не увидите ни денег, ни товара, в худшем с вашей карты снимут и другие средства", — пояснил старший специалист департамента безопасности "Авито" Кирилл Лавров.

На всех крупных торговых онлайн-платформах (на сайте, в приложении) есть встроенный мессенджер для общения продавцов и покупателей — все детали стоит обсуждать только там, а платеж передавать/принимать лично или через функцию "безопасной сделки", внимательно проверяя корректный адрес сайта.
Еще одна распространенная схема связана с просьбой заранее внести предоплату — это особенно касается редких товаров или тех, что продаются по привлекательной цене. Определить нечистых на руку продавцов можно по тому, как они торопят с внесением предоплаты на счет в интернет-банке, намекая, что за товаром стоит большая очередь. Это еще один повод насторожиться. После получения денег псевдо-продавец пропадает, а покупатель оказывается в черном списке. В этом случае снова придет на помощь функция "безопасной сделки" — с ее помощью деньги покупателя "замораживаются" до момента получения им товара. В случае, если он не соответствует каким-либо параметрам, есть возможность обмена.
Нередко встречаются случаи обмана, когда покупатель и продавец находятся в разных городах. В таком случае вырастает шанс получить некачественный товар. Это особенно касается покупки технически сложных дорогих товаров, работоспособность и состояние которых трудно определить по фото, к примеру, электроники или автомобилей. Эксперты советуют заказывать такие товары на проверенных онлайн-площадках, а также обращать внимание на профиль продавцов на таких ресурсах. К примеру, как давно пользователь зарегистрирован, сколько у него активных объявлений.
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Комментарии
Криминал , Интернет , Происшествия , Кирилл Лавров
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