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Уснувшего на лавочке регбиста обокрали после отдыха в пабе 

Lenta.ru и ещё 1 57 минут назад
Уснувшего на лавочке регбиста обокрали
Фото: РИА Новости
Игрока в регби, уснувшего на лавочке в центре города после отдыха в пабе, обокрали в центре Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, вечером 5 сентября 41-летний регбист после игры на стадионе «Фили» пошел в паб вместе с другими участниками команды. Ночью мужчина направился в другое заведение, но по дороге сел на лавочку на улице Земляной Вал и уснул.
После того как спортсмен проснулся, он обнаружил, что у него пропали два мобильных телефона, общая стоимость которых оценивается около 15 тысяч рублей. После этого мужчина обратился в полицию. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Криминал , Происшествия , Москва
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