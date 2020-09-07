Член банды Басаева осужден на 14 лет колонии

Он признан виновным по ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащего), ч. 2 ст. 209 (бандитизм) и ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж). Суд установил, что Юмартов в 1999 году вступил в ряды банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

В конце лета — начале осени 1999 года банда Басаева-Хаттаба совершила "вооруженный мятеж" в Дагестане. Тогда погибли более 280 солдат, милиционеров и мирных жителей, пострадали более 800 человек.

28 боевиков были объявлены в федеральный и международный розыск, при этом за более чем два десятилетия были осуждены и приговорены более 80 нападавших. Семеро террористов, среди которых и одиозный полевой командир Шамиль Басаев, были ликвидированы российскими спецслужбами и армией.