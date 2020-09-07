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Мужчина застрелил двух родственниц из-за наследства в Подмосковье 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Россиянин убил родственниц из-за наследства
Фото: РИА Новости
В подмосковном Дмитрове мужчина застрелил из охотничьего ружья двух женщин из-за раздела имущества, а после покончил с собой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по области.
По данным следствия, происшествие произошло 5 сентября в частном доме. Мужчина во время ссоры из-за имуществавыстрелил в пожилую хозяйку, а затем в ее дочь. От полученных травм женщины скончались на месте. После этого участник конфликта покончил с собой.
Следователи изъяли оружие и осмотрели место происшествие, на данный момент допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".
Источник в правоохранительных органах, в свою очередь, уточнил, что мужчина приходился родственником женщинам.
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Криминал , Происшествия , МВД , Дмитров , Московская область
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