Россиянин убил родственниц из-за наследства

В подмосковном Дмитрове мужчина застрелил из охотничьего ружья двух женщин из-за раздела имущества, а после покончил с собой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по области.

По данным следствия, происшествие произошло 5 сентября в частном доме. Мужчина во время ссоры из-за имуществавыстрелил в пожилую хозяйку, а затем в ее дочь. От полученных травм женщины скончались на месте. После этого участник конфликта покончил с собой.

Следователи изъяли оружие и осмотрели место происшествие, на данный момент допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".