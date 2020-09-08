Пресненский суд Москвы огласит сегодня приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, оглашение назначено на 11:00 мск. Вердикт Ефремову вынесут спустя ровно три месяца после ДТП, произошедшего 8 июня на Смоленской площади. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии — это преступление, хотя и непредумышленное, относится к категории тяжких. Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросила для Ефремова практически максимальный срок — 11 лет колонии общего режима. Она также попросила суд лишить Ефремова водительских прав на три года, полностью удовлетворить иск трех родственников погибшего в один рубль солидарно и частично — иск старшего сына Захарова, взыскав в его пользу с Ефремова 500 тыс. рублей. Гособвинение сочло вину актера полностью доказанной, в том числе экспертизами, материалами дела и свидетельскими показаниями. В случае, если суд приговорит Ефремова к лишению свободы в колонии, его возьмут под стражу в зале суда и отправят в СИЗО.
Суд вынесет приговор Ефремову за гибель человека в ДТП
Фото: Москва24
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