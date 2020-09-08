Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд вынесет приговор Ефремову за гибель человека в ДТП 

Авторадио и ещё 13 3 часа назад
Суд вынесет приговор Ефремову за гибель человека в ДТП
Фото: Москва24
Пресненский суд Москвы огласит сегодня приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, оглашение назначено на 11:00 мск. Вердикт Ефремову вынесут спустя ровно три месяца после ДТП, произошедшего 8 июня на Смоленской площади. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии — это преступление, хотя и непредумышленное, относится к категории тяжких. Государственный обвинитель в ходе прений сторон запросила для Ефремова практически максимальный срок — 11 лет колонии общего режима. Она также попросила суд лишить Ефремова водительских прав на три года, полностью удовлетворить иск трех родственников погибшего в один рубль солидарно и частично — иск старшего сына Захарова, взыскав в его пользу с Ефремова 500 тыс. рублей. Гособвинение сочло вину актера полностью доказанной, в том числе экспертизами, материалами дела и свидетельскими показаниями. В случае, если суд приговорит Ефремова к лишению свободы в колонии, его возьмут под стражу в зале суда и отправят в СИЗО.
Авторадио: последние новости
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке массовых убийств ФСБ задержала подозреваемых в подготовке массовых убийств В Тунисе террористы напали на сотрудников нацгвардии В Тунисе террористы напали на сотрудников нацгвардии Жительницу Пензы оштрафовали за фото в носках с изображением конопли Жительницу Пензы оштрафовали за фото в носках с изображением конопли
Комментарии
Криминал , Общество , Происшествия , ДТП Ефремова , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Для россиян придумали новое наказание
Для россиян придумали новое наказание
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Сергий раскрыл «прелюбодеяния» Поклонской
Сергий раскрыл «прелюбодеяния» Поклонской
Видео
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть