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Убийца 31 год скрывался от правосудия и попался из-за эпилептического припадка 

Lenta.ru 28 минут назад
Убийца попался из-за эпилептического припадка
Фото: Police Department
Отвергнутый мужчина застрелил возлюбленную в Германии и 31 год скрывался в Греции от правосудия, пока не попался из-за эпилептического припадка. Об этом сообщает издание Neos Kosmos.
Спиридон К. (Spiridon K.) был другом мужа Гарифалии З. (Garifalia Z.). Предположительно, мужчина влюбился в жену друга и уговаривал ее бросить ради него супруга и двух дочерей. Гарифалия З. отказала ему и согласилась только на последний разговор, в котором собиралась прояснить отношения.
6 апреля 1989 года 25-летняя женщина приехала на парковку рядом с лесом в городе Плеттенберг вместе с подругой. Подруга отошла на несколько шагов, чтобы дать им уединиться. Затем неожиданно послышались выстрелы. Отвергнутый любовник убил женщину восемью пулями. Подруга убитой безуспешно пыталась остановить его. После этого убийца сел в свой красный Mercedes и через Австрию и Италию уехал в Грецию, где поселился в маленьком прибрежном городке Амфилохия.
В Амфилохии убийца всем сказал, что много лет провел в Австралии. Соседи рассказали, что он жил незаметно и описали его как вежливого мужчину в возрасте. 31 год греческая полиция не могла найти подозреваемого.
29 апреля 2020 года у 69-летнего Спиридона К. произошел эпилептический припадок. При проверке личных данных обнаружился выписанный в Германии ордер на арест. Его посадили в тюрьму в греческом городе Коридалос и продолжали лечить в больнице Афин.
Верховный суд Греции должен был решить, подлежит ли мужчина экстрадиции.
По неподтвержденным данным, мужчина скончался. В последние месяцы Спиридон К. лежал в коме. Он страдал от травмы головы и серьезных проблем с легкими. Ему была нужна искусственная вентиляция легких. Сообщается, что подозреваемого в убийстве уже похоронили в его родной деревне вблизи прибрежного греческого города Превеза. Ни греческие, ни немецкие судебные власти не подтверждают и не опровергают сообщения о смерти подозреваемого в убийстве.
Ответственный прокурор в немецком городе Хаген, доктор Герхард Паули (Gerhard Pauli) заявил, что поражен, что Спиридона К. все эти годы не удавалось обнаружить: «У меня в голове не укладывается, как человек мог проходить под радарами более 30 лет».
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Криминал , Происшествия , Греция
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