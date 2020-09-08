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Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи 

РИА Новости и ещё 27 33 минуты назад
Турция оценила приговор по делу об убийстве Хашукджи
Фото: © AP Photo / Virginia Mayo
Приговор по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд Саудовской Аравии в понедельник вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один приговаривается к 10 годам и еще двое получили по семь лет тюрьмы.

"Вердикт, вынесенный сегодня саудовским судом в отношении убийства журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле, не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества. Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашукджи, кто хотел его смерти и были ли местные сообщники, что ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств в КСА", — написал Алтун в Twitter.

Он призвал саудовские власти сотрудничать с продолжающимся расследованием убийства в Турции.

"Это их законное и добросовестное обязательство — пролить свет на убийство, которое было совершено в Турции, и обеспечить правосудие. Это единственный способ предотвратить подобные зверства в будущем", — добавил Алтун.

Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве — наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , МИД , Генпрокуратура РФ , Washington Post , Саудовская Аравия
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