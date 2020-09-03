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Пашаев нашел оправдание Ефремову 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 36 минут назад
Пашаев нашел оправдание Ефремову
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, заявил в суде, что преступление его подзащитного является неумышленным.
Пашаев отметил, что он знает, что такое гибель близких, так как вся его семья «погибла в ДТП — пьяный водитель КамАЗа вылетел на встречку», передает «Комсомольская правда».

«Папе было 45, маме 38, братьям — год, пять и 18, дяде — 22 (…) И то, я не хотел наказания. Это неумышленное преступление! Ну кто не пьет?», — добавил он.

Напомним, в четверг Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима.
Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова, погибшего в аварии, заявили к актеру Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова запросил компенсацию в виде 7,5 млн рублей.
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Криминал , Общество , Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , Комсомольская правда
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