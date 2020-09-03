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Двое мужчин насиловали 34-летнюю жительницу Башкирии на протяжении двух часов 

ГОРОБЗОР.РУ и ещё 1 3 сентября 2020
Россиянку насиловали знакомые несколько часов подряд
Фото: ТАСС
В Давлекановском районе двое мужчин 48-ми и 34-х лет изнасиловали свою 34-летнюю приятельницу. Об этом сообщает «КП — Уфа» со ссылкой на собственный источник, близкий к материалам дела.
Уточняется, что женщина обратилась в полицию 2 сентября. Она рассказала, что приехала из Стерлитамака в гости к друзьям. Днем они организовали застолье с алкогольными напитками, и стали приставать к гостье. Жертва проявила сопротивление, тогда мужчины избили ее и изнасиловали вдвоем одновременно. По словам женщины, ее мучения продолжались с 15:00 до 17:00 часов.
В отделении полиции мужчины не стали отрицать своей вины и дали признательные показания. «КП — Уфа» также передает, что на момент подачи заявления потерпевшая была в нетрезвом состоянии, а в 2016 году привлекалась к уголовной ответственности за грабеж.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Башкортостан
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