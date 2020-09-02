«Молитесь, сволочи»: раскрыто убийство столетнего ветерана

Силовики задержали двоих мужчин по подозрению в убийстве столетнего ветерана ВОВ Ивана Несмеянова, проживавшего в башкирском селе Леуза. По предварительным данным, один из нападавших ранее служил в силовых структурах республики. В дом пенсионера предполагаемые злоумышленник ворвались в ночь на 9 июля — они связали и избили Несмеянова, пишут СМИ. После это подозреваемые украли у ветерана миллион рублей и скрылись. Расследование дела находится на контроле центрального аппарата СК РФ.

Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Башкирии.

Предполагаемых злоумышленников разыскивали сотрудники региональных СК, МВД ФСБ . По предварительным данным, один из задержанных — уроженец соседней области, а второй оказался бывшим сотрудником башкирских силовых структур, сообщил источник в администрации Кигинского района местному изданию ProUfu.ru.

После поимки мужчины рассказали о местонахождении похищенных у пенсионера денег — откопав украденное в лесном массиве, правоохранители изъяли его. Сейчас против подозреваемых возбуждено дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем». Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Трагедия произошла в ночь на 9 июля в селе Леуза Кигинского района. Как утверждает региональный Следком, к этому дню мужчины тщательно готовились — задолго до расправы они знали, что ветеран хранит крупную сумму денег.

Ночью злоумышленники проникли в частный дом Несмеянова. СК не раскрывает подробности убийства, однако СМИ утверждают, что мужчины пытали пенсионера: они связали ему руки и оглушили, ударив тяжелым предметом по голове. Из-за этого Несмеянов вскоре скончался, пишет сайт kp.ru со ссылкой на неназванный источник.

По предварительным данным, после расправы нападавшие вынесли из дома ветерана один миллион рублей и скрылись с места преступления. Окровавленное тело 9 июля нашли соседи, которые заметили, что Несмеянов давно не появлялся во дворе. После того, как информация об убийстве пенсионера дошла до правоохранителей, 10 июля министр внутренних дел Башкирии Роман Деев лично приехал в село.

Позже МВД Башкирии опубликовало видео с места трагедии — на кадрах видно, что в доме что-то тщательно искали: вещи разрабосаны, на полу лужа крови.

Также выяснилось, что лишь за месяц до нападения местные политики подарили пенсионеру специальный телефон с кнопкой SOS для экстренного вызова, однако это Несмеянову не помогло. После убийства одна из партий объявила награду за информацию об убийцах ветерана в размере 500 тыс. рублей.

«Молитесь, сволочи, убившие ветерана, чтобы вас нашли полицейские, а не мы! С сегодняшнего дня мы организуем поиски убийц. За любую достоверную информацию о преступниках мы готовы предоставить вознаграждение. Это дело не спустится на тормоза и не забудется до тех пор, пока бандиты не будут найдены и жестоко наказаны», — заявил местный политик Рустем Ахмадинуров на своей странице в Facebook.

Известно, что после смерти супруги Несмеянов жил один. У него остались дочери, но они также уже вышли на пенсию и проживают в Челябинске. Соседи отмечают, что женщины регулярно приезжали к отцу. Тем не менее ветеран отказывался от услуг сиделок, но иногда его все же навещал местный соцработник, сообщила сельчанка Любовь Козлова Proufu.ru.

По информации региональных СМИ, Несмеянов в составе соединений Забайкальского фронта с милитаристской Японией принимал участие в Маньчжурской операции в 1945 году.

В администрации села отметили, что пенсионер активно участвовал в общественной жизни населенного пункта: он проводил уроки мужества в школах, рассказывал детям историю села. 12 ноября 2019 года праздновал столетие — на торжестве Несмеянов прочитал для гостей отрывок из поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище».