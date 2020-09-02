На рынке в Крыму устроили поножовщину из-за клубники

Как рассказали в ведомстве, 34-летний житель Севастополя на одном из рынков крымской столицы оптом купил партию клубники, договорившись с продавцом о частичной оплате товара. Предоплата составила 160 тысяч рублей. Оставшуюся сумму в 40 тысяч рублей покупатель должен был предоставить через обговоренное время. Но впоследствии мужчина обнаружил, что большая часть клубники оказалась гнилой. Свои претензии он высказал продавцу, а затем нанес ему телесные повреждениями.

Продавец был госпитализирован с закрытым переломом нижней челюсти и колото-резанными ранами левого и правого бедра.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении. Мужчина дал признательные показания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.