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В Крыму продавца рынка порезали ножом из-за гнилой клубники 

РИА Новости Крым 58 минут назад
На рынке в Крыму устроили поножовщину из-за клубники
Фото: РИА Новости
Полицейские в Симферополе задержали подозреваемого в вооруженном нападении на продавца рынка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
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Как рассказали в ведомстве, 34-летний житель Севастополя на одном из рынков крымской столицы оптом купил партию клубники, договорившись с продавцом о частичной оплате товара. Предоплата составила 160 тысяч рублей. Оставшуюся сумму в 40 тысяч рублей покупатель должен был предоставить через обговоренное время. Но впоследствии мужчина обнаружил, что большая часть клубники оказалась гнилой. Свои претензии он высказал продавцу, а затем нанес ему телесные повреждениями.
Продавец был госпитализирован с закрытым переломом нижней челюсти и колото-резанными ранами левого и правого бедра.
Полицейские задержали подозреваемого в нападении. Мужчина дал признательные показания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Комментарии 8
Криминал , МВД , Республика Крым , Симферополь
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