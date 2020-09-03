В США полицейские вновь застрелили афроамериканца

Полицейские в американской столице при задержании выстрелили в афроамериканца, позднее он умер в больнице. Об этом сообщает в среду столичный телеканал WJLA.

Как сообщил на организованной прямо на месте происшествия пресс-конференции глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм, стражи порядка прибыли на место после сообщений о том, что в одной из припаркованных на улице машин находятся люди с оружием. "Когда они подошли к автомобилю, некоторые находившиеся в автомобиле начали убегать. Один из полицейских выстрелил из табельного оружия. Один человек, который, как мы считаем, является взрослым мужчиной, был доставлен в местную больницу, там его признали мертвым. Мы изъяли две единицы огнестрельного оружия с места преступления", — заявил Ньюсэм. Он не стал раскрывать никаких данных относительно личности и возраста погибшего, отметив также, что вся предоставляемая им в данный момент информация носит предварительный характер.

Ньюсэму был задан вопрос, имел ли при себе оружие сам погибший, поскольку местные жители утверждают, что он не был вооружен. "Это будет определено позднее, мы считаем, что у него в момент инцидента было при себе оружие", — ответил глава столичной полиции. Он не дал объяснений, почему полицейский выстрелил в убегающих, отметив, что в настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

В свою очередь представитель городского совета Трейон Уайт, который также участвовал в пресс-конференции, подтвердил, что убитый был афроамериканцем. По его словам, некоторые из местных жителей утверждают также, что полицейские выстрелили погибшему в спину. Эта информация, однако, пока не была подтверждена. На место происшествия в настоящий момент начали стягиваться активисты движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), отмечает телеканал.