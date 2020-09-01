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На Украине экс-депутат напал с отверткой на подростка 

Украина.ру 31 минуту назад
На Украине экс-депутат напал с отверткой на подростка
Фото: Украина.ру
Инцидент произошел в селе Орловщина. Ранение 16-летний подросток получил в область на 2 см выше левой почки. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
Нападавший — школьный сторож, бывший учитель военной подготовки, экс-депутат Орловщинского сельского совета.
«О нападавшем известно, что он является обвиняемым по другому уголовному делу — о мошенничестве в крупных размерах и подстрекательстве к взятке в 362 500 долларов США, что рассматривается судами уже 10 лет и сейчас находится в Ленинском районном суде г. Днепропетровска», — говорится в сообщении.
О причинах конфликта между подростком и сторожем не сообщается.
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Криминал , Орловская Область
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