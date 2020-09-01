На Украине экс-депутат напал с отверткой на подростка 

Инцидент произошел в селе Орловщина . Ранение 16-летний подросток получил в область на 2 см выше левой почки. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Нападавший — школьный сторож, бывший учитель военной подготовки, экс-депутат Орловщинского сельского совета.

«О нападавшем известно, что он является обвиняемым по другому уголовному делу — о мошенничестве в крупных размерах и подстрекательстве к взятке в 362 500 долларов США, что рассматривается судами уже 10 лет и сейчас находится в Ленинском районном суде г. Днепропетровска», — говорится в сообщении.

О причинах конфликта между подростком и сторожем не сообщается.