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В Челябинске мужчина обстрелял дом соседа и ударил полицейского 

Газета.Ru и ещё 2 57 минут назад
Россиянин обстрелял дом соседа
Фото: РИА Новости
В Челябинске местный житель обстрелял дом соседа и напал на полицейского. Об этом сообщает 74.RU, ссылаясь на Следственный комитет.
По данным СК, инцидент случился в частном секторе Металлургического района в результате бытовой ссоры.

"Прибыли сотрудники полиции, вызванные соседями. Они мужчину стали задерживать, а он успел бросить камнем в стекло служебного автомобиля. После того как его задержали, мужчина ударил в машине сотрудника полиции", — говорится в сообщении.

51-летнему жителю Челябинска инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти). Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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Криминал , Происшествия , Челябинск
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