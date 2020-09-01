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Трамп: 17-летний Риттенхаус защищался, когда застрелил в Кеноше двух протестовавших 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Трамп вступился за расстрелявшего мародеров юношу
Фото: РИА Новости
Семнадцатилетний Кайл Риттенхаус защищал собственную жизнь, когда застрелил на прошлой неделе в городе Кеноша (штат Висконсин) двух участников беспорядков. Такое мнение выразил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы изучаем все это. Это интересная ситуация. Вы видели ту же самую видеозапись [произошедшего], что и я", — сказал американский лидер, комментируя дело Риттенхауса. "Насколько я понимаю, он (Риттенхаус — прим. ТАСС) пытался убежать от них (участников беспорядков — прим. ТАСС). И он упал, после чего они очень яростно напали на него", — заявил глава администрации США. При этом он предположил, что с Риттенхаусом, скорее всего, просто расправились бы, если бы он не оборонялся. "Думаю, у него были серьезные неприятности. Его бы, вероятно, убили", — отметил Трамп.

По его словам, власти США изучают все обстоятельства случившегося.

"Мы это сейчас рассматриваем. Идет расследование", — заверил президент.

Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, хотелось бы ему, чтобы граждане США, подобно Риттенхаусу, брали на себя функции по охране собственности и обеспечению правопорядка в условиях волнений, не прекращающихся уже несколько месяцев в ряде крупных городов США в связи с непропорциональным применением американской полицией силы в отношении темнокожего населения.

"Я бы хотел, чтобы всем [этим] занимались правоохранительные органы", — подчеркнул президент.

Судя по выложенным в интернет видеозаписям с места инцидента, Риттенхаус в ночь на 26 августа застрелил из полуавтоматической винтовки двух набросившихся на него участников акции протеста. Третий атаковавший Риттенхауса, имевший при себе огнестрельное оружие, получил ранения. Погибшие были белыми. В Кеноше вместе с единомышленниками Риттенхаус охранял частную собственность от вандалов и мародеров. 26 августа полиция арестовала Риттенхауса.
Трамп также не согласился с тем, что его сторонники в Портленде (штат Орегон) неоправданно применяют насилие в отношении демонстрантов, протестующих против произвола полиции.

"Ваши сторонники — и они действительно ваши сторонники — застрелили, убили [в Портленде] молодого джентльмена", — сказал президент корреспондентке телекомпании CNN, задавшей ему данный вопрос.

CNN, как и ряд других СМИ США, открыто симпатизирующих либерально-демократическим кругам, практически с момента прихода республиканца Трампа в Белый дом ведет с ним чуть ли не идеологическую войну.
Кроме того, Трамп отверг опасения по поводу того, что его запланированный на вторник приезд в Кеношу способен привести лишь к обострению напряженности в городе.

"Это может также привести к росту энтузиазма, усилению любви и уважения к нашей стране. Поэтому я и еду", — заявил руководитель американской администрации.

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Комментарии
Криминал , Происшествия , Кайл Риттенхаус , Дональд Трамп , МВД , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Висконсин , Кеноша , США
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