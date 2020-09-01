Трамп вступился за расстрелявшего мародеров юношу

"Мы изучаем все это. Это интересная ситуация. Вы видели ту же самую видеозапись [произошедшего], что и я", — сказал американский лидер, комментируя дело Риттенхауса. "Насколько я понимаю, он (Риттенхаус — прим. ТАСС) пытался убежать от них (участников беспорядков — прим. ТАСС). И он упал, после чего они очень яростно напали на него", — заявил глава администрации США. При этом он предположил, что с Риттенхаусом, скорее всего, просто расправились бы, если бы он не оборонялся. "Думаю, у него были серьезные неприятности. Его бы, вероятно, убили", — отметил Трамп.

По его словам, власти США изучают все обстоятельства случившегося.

"Мы это сейчас рассматриваем. Идет расследование", — заверил президент.

Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, хотелось бы ему, чтобы граждане США, подобно Риттенхаусу, брали на себя функции по охране собственности и обеспечению правопорядка в условиях волнений, не прекращающихся уже несколько месяцев в ряде крупных городов США в связи с непропорциональным применением американской полицией силы в отношении темнокожего населения.

"Я бы хотел, чтобы всем [этим] занимались правоохранительные органы", — подчеркнул президент.

Судя по выложенным в интернет видеозаписям с места инцидента, Риттенхаус в ночь на 26 августа застрелил из полуавтоматической винтовки двух набросившихся на него участников акции протеста. Третий атаковавший Риттенхауса, имевший при себе огнестрельное оружие, получил ранения. Погибшие были белыми. В Кеноше вместе с единомышленниками Риттенхаус охранял частную собственность от вандалов и мародеров. 26 августа полиция арестовала Риттенхауса.

Трамп также не согласился с тем, что его сторонники в Портленде (штат Орегон) неоправданно применяют насилие в отношении демонстрантов, протестующих против произвола полиции.

"Ваши сторонники — и они действительно ваши сторонники — застрелили, убили [в Портленде] молодого джентльмена", — сказал президент корреспондентке телекомпании CNN, задавшей ему данный вопрос.

CNN, как и ряд других СМИ США, открыто симпатизирующих либерально-демократическим кругам, практически с момента прихода республиканца Трампа в Белый дом ведет с ним чуть ли не идеологическую войну.

Кроме того, Трамп отверг опасения по поводу того, что его запланированный на вторник приезд в Кеношу способен привести лишь к обострению напряженности в городе.