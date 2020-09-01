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Мужчина заподозрил мать в одержимости призраками и отрубил ей голову 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина отрубил голову «одержимой» матери
Фото: Cambodia Police
Полицейские обнаружили у него дома документ, свидетельствующий о его психических проблемах. Об этом пишет The Mirror.
Правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, когда тот разгуливал голышом возле здания Международного университета. Мужчина утверждал, что собирается покончить с собой, однако полиция все же задержала его.
Стражи порядка нашли и тело 65-летней матери. Ее голова была полностью отделена от тела ножом.
В конце июля в Индии колдун пытался изгнать духов из тела клиентки, поджег ее и накормил свиными фекалиями. Через некоторое время состояние девушки ухудшилось, и ее госпитализировали. А колдуна обвинили в покушении на убийство.
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