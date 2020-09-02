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Бывших тюремщиков задержали за убийство 100-летнего российского ветерана 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Сотрудники ФСИН пытали и убили 100-летнего ветерана
Фото: РИА Новости
В республике Башкортостан задержаны два бывших сотрудника Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по подозрению в убийстве 100-летнего российского ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемые узнали, что дома у пенсионера хранится крупная сумма денег. Решив завладеть ей, мужчины тщательно подготовились к преступлению. Ночью бывшие тюремщики проникли в дом ветерана и жестоко избили его, после чего обыскали дом, нашли деньги и сбежали с места преступления. От полученных травм ветеран скончался.
Как сообщает Telegram-канал LifeShot, 41-летний и 32-летний подозреваемые были задержаны за другое преступление, но в процессе работы с ними следователи выяснили, что мужчины причастны к убийству ветерана. Оба согласились сотрудничать со следствием и указали на тайник в лесу, где были спрятаны похищенные из дома погибшего деньги. СКР расследует уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой») и статье 105 УК РФ («Убийство»).
12 августа сообщалось, что житель Калужской области получил 19 лет колонии строгого режима за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
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Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Башкортостан
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