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Житель Клина зарезал соседку в пьяной ссоре 

Газета.Ru и ещё 2 58 минут назад
Россиянин зарезал соседку в пьяной ссоре
Фото: РИА Новости
Житель Клина в возрасте шестидесяти пяти лет зарезал в пьяной ссоре свою соседку, мужчину уже задержали, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Инцидент произошел в одной из квартир города. Подозреваемый распивал спиртное со своей соседкой — женщиной в возрасте пятидесяти пяти лет. Между ними вспыхнула ссора, и мужчина ударил потерпевшую ножом в живот.
От полученного ранения женщина скончалась на месте. Мужчина был задержан. На него завели уголовное дело об убийстве. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
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Криминал , Происшествия , Московская область
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