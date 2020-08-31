Россиянин зарезал соседку в пьяной ссоре

Житель Клина в возрасте шестидесяти пяти лет зарезал в пьяной ссоре свою соседку, мужчину уже задержали, сообщает сайт " Подмосковье сегодня".

Инцидент произошел в одной из квартир города. Подозреваемый распивал спиртное со своей соседкой — женщиной в возрасте пятидесяти пяти лет. Между ними вспыхнула ссора, и мужчина ударил потерпевшую ножом в живот.

От полученного ранения женщина скончалась на месте. Мужчина был задержан. На него завели уголовное дело об убийстве. В ближайшее время ему предъявят обвинение.