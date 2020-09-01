Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянина в день рождения убили, расчленили и захоронили в заброшенном доме 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россиянина расчленили в день рождения
Фото: РИА Новости
В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого округа убили местного жителя из-за громкой музыки, а затем расчленили и захоронили в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Просил убить и расчленить: страшная ночь россиянки
По данным следствия, 27 августа 45-летний мужчина ушел из дома и пропал. В ходе расследования выяснилось, что он в ночь на 28 августа праздновал свой день рождения в гостях у знакомых. Во время застолья именинник поругался с соседом, который возмущался громкой музыкой. В ходе ссоры 33-летний подозреваемый жестоко избил мужчину до смерти, а чтобы скрыть убийство он расчленил погибшего и захоронил в заброшенном доме.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу.
Последние новости
Численность населения России сократится на 158 тысяч человек Численность населения России сократится на 158 тысяч человек Учебный год в России начнется с ограничениями из-за коронавируса Учебный год в России начнется с ограничениями из-за коронавируса Подтвержден худший сценарий климатической катастрофы Подтвержден худший сценарий климатической катастрофы
Криминал , Происшествия , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Фургалу не могут предъявить обвинение в убийстве
Фургалу не могут предъявить обвинение в убийстве
Видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Перехват бомбардировщика США попал на видео
00:20
Перехват бомбардировщика США попал на видео
Армия
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
01:39
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
Армия
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
02:04
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
Происшествия
Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka
01:53
Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka
Шоу-бизнес
Почему Лукашенко победит в Белоруссии
00:16
Почему Лукашенко победит в Белоруссии
В мире Статьи
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Польша назвала виновных в развязывании Второй мировой
00:29
Польша назвала виновных в развязывании Второй мировой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение