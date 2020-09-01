Россиянина расчленили в день рождения

По данным следствия, 27 августа 45-летний мужчина ушел из дома и пропал. В ходе расследования выяснилось, что он в ночь на 28 августа праздновал свой день рождения в гостях у знакомых. Во время застолья именинник поругался с соседом, который возмущался громкой музыкой. В ходе ссоры 33-летний подозреваемый жестоко избил мужчину до смерти, а чтобы скрыть убийство он расчленил погибшего и захоронил в заброшенном доме.