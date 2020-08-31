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Кассирша украла из банка 28 миллионов рублей в честь десятилетия работы в нем 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Кассирша украла из банка «премию» в 28 миллионов
Фото: РИА Новости
Во Владивостоке суд приговорил кассира банка к шести годам колонии за кражу из собственного банка более 28 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на областную прокуратуру.
Женщина проработала в финансовой организации десять лет — и, судя по всему, решила устроить себе «премию» в честь десятого года работы. При загрузке денег в банкоматы кассир раз за разом не докладывала туда часть средств и за месяц смогла похитить 28 миллионов рублей.
Причем деньги женщина хранила прямо на рабочем месте, а затем сумела незаметно вынести их из банка. Суд, помимо лишения свободы, обязал женщину возместить весь нанесенный ей ущерб.
29 июля сообщалось, что в Брянске перед судом предстанет 39-летняя кассирша онлайн-казино, причастная к выводу из России 63 миллиардов рублей.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , РЕН ТВ , Владивосток
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