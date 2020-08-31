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Нетерпеливый водитель восемь раз выстрелил в слишком медленного пешехода 

Lenta.ru и ещё 2 37 минут назад
Водитель восемь раз выстрелил в слишком медленного пешехода
Фото: pixabay.com
В Юнион-Спрингс, штат Алабама (США), нетерпеливый водитель застрелил пешехода, который слишком медленно переходил дорогу перед автомобилем. Об этом пишет издание Daily Mail.
Инцидент произошел вечером в четверг, 27 августа. 22-летний Джереми Уэсли Пенн поехал на машине за едой. По пути он остановился, чтобы дать перейти дорогу 29-летнему пешеходу. Вскоре водителю показалось, что человек идет слишком медленно. Его терпение лопнуло, он взял пистолет и восемь раз выстрелил в мужчину, а затем скрылся.
Позже стало известно, что стрелок сдался правоохранительным органам. Сейчас он заключен в тюрьму по обвинению в убийстве.
Ранее в ЮАР автомобилист попытался объехать курицу, чтобы не сбить ее, и протаранил чужой дом. Сам водитель и его 19-летний пассажир получили травмы средней тяжести.
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Криминал , Происшествия , МВД , США
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