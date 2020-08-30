Пенсионер облил жену кислотой и покончил с собой

Пенсионер из Ногинска Московская область ) облил свою жену кислотой, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел днем в пятницу, 28 августа, причем ему предшествовали конфликты между супругами на бытовой почве. Во время очередной ссоры 73-летний мужчина вылил на 77-летнюю супругу кислоту, после чего покончил с собой. При этом погибший оставил записку, в которой объяснил, что жена над ним издевалась и свела в могилу дочь.

Пострадавшая была госпитализирована с ожогами 20 процентов тела.