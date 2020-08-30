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Российский пенсионер облил жену кислотой и покончил с собой 

Lenta.ru 46 минут назад
Пенсионер облил жену кислотой и покончил с собой
Фото: ТАСС
Пенсионер из Ногинска (Московская область) облил свою жену кислотой, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает «Московский Комсомолец».
По данным издания, инцидент произошел днем в пятницу, 28 августа, причем ему предшествовали конфликты между супругами на бытовой почве. Во время очередной ссоры 73-летний мужчина вылил на 77-летнюю супругу кислоту, после чего покончил с собой. При этом погибший оставил записку, в которой объяснил, что жена над ним издевалась и свела в могилу дочь.
Пострадавшая была госпитализирована с ожогами 20 процентов тела.
8 июня 2018 года сообщалось, что житель подмосковного Электрогорска, обливший кислотой 17-летнюю подругу, приговорен к 14 годам в колонии строгого режима. 23-летний молодой человек был признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, клевете, вымогательстве и угрозе убийством.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , Московский комсомолец , Московская область , Ногинск
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