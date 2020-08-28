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Судьба Белоруссии. Главное

В Петербурге пьяная женщина с отверткой напала на супруга, избивать ей помогали приятели 

Ivyborg.ru 50 минут назад
Пьяная петербурженка атаковала мужа отверткой
Фото: РИА Новости
Жена напала на супруга во время распития алкоголя в их квартире дома на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге. Позже его нашли соседи в луже крови.
По предварительным данным, в помещении находились четверо: пострадавший и его супруга, а приятели нападавшей — мужчина и женщина. При неизвестных обстоятельствах супруга взяла отвертку и всадила ее в шею мужу. Вскоре пьяные гости начали избивать пострадавшего — не исключено, что в ход в том числе пошел молоток для отбивания мяса, сообщают "Невские новости".
Известно, что незадолго до случившегося мужчина уже бывал в больнице. Он чудом остался жив — пострадавшего нашли соседи в парадной. Нападавшие задержаны, возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство.
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Криминал , Происшествия , Санкт-Петербург
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