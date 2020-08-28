Убила себя и сына: криминал «русским следом» в Лондоне

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Тела 35-летней гражданки Великобритании с русскими корнями Юлии Гёкчедаг и ее семилетнего сына Тимура обнаружили в квартире в восточной части Лондона, правоохранители исходят из того, что женщина сначала убила ребенка, а затем совершила самоубийство, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на лондонскую полицию.

По данным издания, Гёкчедаг являлась аналитиком международного рейтингового агентства Moody's . Отмечается, что женщина была выпускницей финансового университета Москве и до переезда в Лондон работала в двух финансовых компаниях на юго-востоке России. Согласно Daily Mail, в 2011 году она вышла замуж за турецкого инвестиционного банкира Мехмета Гёкчедага, спустя год супруги переехали в британскую столицу. Неизвестно, была ли пара вместе в период, когда произошел трагический инцидент.

Газета пишет, что после получения сообщения о пропаже Гёкчедаг и ее сына полиция проникла в квартиру в районе Собачий остров на востоке Лондона, женщина и ребенок были найдены мертвыми.

"Детективы, проводящие расследование, не ищут никаких других лиц в связи со смертями", — отмечается в переданном РИА Новости заявлении службы столичной полиции.

В Регистрационной палате Великобритании Гёкчедаг была зарегистрирована как гражданка Великобритании и директор двух предприятий, добавляет Daily Mail.

Как отметили в службе британской столичной полиции, расследование обстоятельств смерти женщины и ребенка назначено в коронерском суде в районе Поплар на 16 декабря.