Грузовик с 39 трупами: убийца раскрыл подробности

Сотрудник транспортной компании, в прицепе грузовика которой в октябре прошлого года в английском графстве Эссекс были найдены тела 39 вьетнамских мигрантов, признал себя виновным в совершении непредумышленного убийства. Как сообщает агентство PA, об этом Ронан Хьюз заявил во время судебных слушаний в пятницу.

Рассмотрение дела велось центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли. 40-летний Хьюз из города Арма в Северной Ирландии также признал себя виновным в участии в тайном сговоре с целью осуществления нелегальной миграции, имевшей место с мая 2018 по октябрь 2019 года.

Ранее 8 апреля 25-летний водитель грузовика Морис Робинсон, доставивший прицеп с людьми на территорию технопарка в Эссексе, признал вину в пособничестве нелегальной миграции, приобретении заведомо краденого имущества и непредумышленном убийстве 39 человек.

В пятницу в суде предстал также британец Эймонн Харрисон, доставивший прицеп в бельгийский порт Зебрюгге, откуда он отправился на пароме в Великобританию. Он не признал себя невиновным по предъявленным пунктам обвинения.

По этому делу проходят еще пять обвиняемых. Дальнейшие слушания запланированы на сентябрь и должны занять пять недель.

Как установила патологоанатомическая экспертиза, причиной смерти людей в прицепе, среди которых было трое подростков, стала нехватка кислорода и переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.