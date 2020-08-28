Зеленский отреагировал на нападение под Харьковом

"Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооруженных молодых людей совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой. Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин должен получить ощущение защищенности … Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах", — написал Зеленский в своем Telegram.