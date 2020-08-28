Зеленский отреагировал на нападение под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении на автобус с людьми на трассе Киев-Харьков и призвал не допустить возвращения "лихих 90-х".
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь". В нападении Кива обвинял представителей "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело). По данному эпизоду полиция открыла два уголовных дела, задержаны 14 подозреваемых, четверо пострадавших находятся в больнице.
"Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооруженных молодых людей совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой. Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин должен получить ощущение защищенности … Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах", — написал Зеленский в своем Telegram.
Также глава государства добавил, что нападавшие должны нести ответственность, независимо от своих политических принадлежностей.
"Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений", — добавил Зеленский.