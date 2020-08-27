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Российскую школьницу задержали за убийство матери 

Lenta.ru и ещё 2 36 минут назад
Российскую школьницу задержали за убийство матери
Фото: ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов в Саратовской области задержали 15-летнюю девушку по подозрению в убийстве собственной матери. Об этом в четверг, 27 августа, сообщает региональное управление прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, преступление было совершено около полуночи с 26 на 27 августа в квартире одного из домов микрорайона «Солнечный-2» (Саратов). Между школьницей и ее 40-летней матерью, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого девушка убила потерпевшую.
Следствие начало проверку, ход которой находится на контроле прокуратуры. Надзорное ведомство намерено выяснить причины, которые способствовали преступлению, а также проверить условия проживания и обучения подростка.
Кроме того, прокуратурой организована проверка органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Деятельности должностных лиц будет дана правовая оценка.
25 октября 2019 года сообщалось, что во Владимире две пьяные школьницы за час напали на пятерых прохожих. За одно утро — с семи до восьми часов — две подруги в возрасте 15 и 16 лет совершили нападения на ребенка и четырех женщин. Подростки набросились на идущую в школу девочку: одна из них схватила ту за волосы и повалила на асфальт, затем вместе с сообщницей отобрала телефон и карманные деньги. Затем подруги нападали на проходивших женщин и пытались вырвать у них из рук сумки.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , Саратов , Саратовская Область
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