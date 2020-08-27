Российскую школьницу задержали за убийство матери 

По данным надзорного ведомства, преступление было совершено около полуночи с 26 на 27 августа в квартире одного из домов микрорайона «Солнечный-2» ( Саратов ). Между школьницей и ее 40-летней матерью, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого девушка убила потерпевшую.

Следствие начало проверку, ход которой находится на контроле прокуратуры. Надзорное ведомство намерено выяснить причины, которые способствовали преступлению, а также проверить условия проживания и обучения подростка.

Кроме того, прокуратурой организована проверка органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Деятельности должностных лиц будет дана правовая оценка.

25 октября 2019 года сообщалось, что во Владимире две пьяные школьницы за час напали на пятерых прохожих. За одно утро — с семи до восьми часов — две подруги в возрасте 15 и 16 лет совершили нападения на ребенка и четырех женщин. Подростки набросились на идущую в школу девочку: одна из них схватила ту за волосы и повалила на асфальт, затем вместе с сообщницей отобрала телефон и карманные деньги. Затем подруги нападали на проходивших женщин и пытались вырвать у них из рук сумки.