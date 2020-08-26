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Судьба Белоруссии. Главное

Жителя Дмитровского округа обвинили в убийстве пожилой женщины 

РИАМО и ещё 1 26 августа 2020
Жителя Дмитровского округа обвинили в убийстве пожилой женщины
Фото: РИАМО
Следователь предъявил 57-летнему жителю Дмитровского округа обвинение в убийстве пожилой женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
«По предварительным данным следствия, 24 августа 2020 года обвиняемый совместно с 84-летней знакомой находился в одном из гаражей в поселке Икша Дмитровского городского округа. В результате возникшей ссоры мужчина нанес пенсионерке телесные повреждения, причинив закрытую травму грудной клетки с множественными переломами ребер и разрывом внутренних органов», — говорится в сообщении.
Женщина скончалась на месте от полученных повреждений.
Обвиняемый на допросе отказался от показаний. В ближайшее время в отношении него изберут меру пресечения.
Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъяты видеозаписи с камер наблюдения. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, трасологическая, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая экспертизы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.
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Криминал , СКР , Икша , Московская область
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