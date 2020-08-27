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Судьба Белоруссии. Главное

В Саратове 15-летняя школьница убила пьяную мать во время ссоры 

Общественная служба новостей и ещё 7 7 часов назад
Российская школьница убила пьяную мать
Фото: ТАСС
В Саратове 15-летняя девочка в результате ссорs убила мать, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествие случилось в ночь на 27 августа в Калининском районе города.
По поручению прокурора региона организована проверка. Известно, что в одном из многоквартирных домов между 40-летней женщиной и ее 15-летней дочерью произошел конфликт.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, во время ссоры несовершеннолетняя причинила смерть своей матери.
Отмечается, что отдельное внимание в ходе проверки правоохранители обратят на причины, способствовавшие произошедшему. Речь идет об условиях проживания и обучения подростка.
Общественная служба новостей ранее сообщала об убийстве восьмилетней школьницы в Уфе. Подростки случайно задушили подругу, после чего сбросили ее тело в реку.
Сообщение В Саратове 15-летняя школьница убила пьяную мать во время ссоры появились сначала на Общественная служба новостей.
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Криминал , Происшествия , Саратов
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