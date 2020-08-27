Российская школьница убила пьяную мать

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Саратове 15-летняя девочка в результате ссорs убила мать, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в ночь на 27 августа в Калининском районе города.

По поручению прокурора региона организована проверка. Известно, что в одном из многоквартирных домов между 40-летней женщиной и ее 15-летней дочерью произошел конфликт.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, во время ссоры несовершеннолетняя причинила смерть своей матери.

Отмечается, что отдельное внимание в ходе проверки правоохранители обратят на причины, способствовавшие произошедшему. Речь идет об условиях проживания и обучения подростка.

Общественная служба новостей ранее сообщала об убийстве восьмилетней школьницы в Уфе. Подростки случайно задушили подругу, после чего сбросили ее тело в реку.

Сообщение В Саратове 15-летняя школьница убила пьяную мать во время ссоры появились сначала на Общественная служба новостей.