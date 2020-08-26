Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

В Москве пенсионер заснул с одной проституткой и проснулся с другой 

Мослента 1 час назад
Москвич заснул с проституткой и поплатился
Фото: Reuters
В Москве пенсионер воспользовался сайтом интимных услуг и заказал там ночь с проституткой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчина приехал в квартиру на указанный адрес, согласился выпить с женщиной, которая его ждала, и перевел за алкоголь и оказанные услуги четыре тысячи рублей. После этого пенсионер заснул. На утро он увидел, что проснулся с другой женщиной. Он собрался и ушел домой, где обнаружил, что с его счета исчезли 65 тысяч рублей. В случившемся он подозревает проститутку.
Полиция проводит проверку, пишет издание.
В июле сообщалось, что в Москве проститутку-аферистку обманул ее же клиент — девушка через мобильный банк перевела мошеннику около восьми тысяч рублей. Потерпевшая с просьбой найти злоумышленника и вернуть ей почти восемь тысяч рублей обратилась в полицию.
Видео дня. Гора рухнула в озеро: эпичное видео с пляжа в Канаде
Мослента: последние новости
Москвич украл телефон и избил полицейских во время задержания Москвич украл телефон и избил полицейских во время задержания Москвич создал сайт для проституток и заработал полмиллиарда рублей Москвич создал сайт для проституток и заработал полмиллиарда рублей Москвички заплатили 1,5 миллиона рублей за лекарство и остались с лапшой Москвички заплатили 1,5 миллиона рублей за лекарство и остались с лапшой
Криминал , Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Назван гонорар Ивлеевей за проект «Орел и решка»
Назван гонорар Ивлеевей за проект «Орел и решка»
Москвич убил свою семью ради квартиры
Москвич убил свою семью ради квартиры
В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального
В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Алексиевич захотела помощи от России
00:40
Алексиевич захотела помощи от России
В мире
Потоп в Москве: Третьяковку эвакуируют
00:23
Потоп в Москве: Третьяковку эвакуируют
Происшествия
Украина назвала условие подачи воды в Крым
01:37
Украина назвала условие подачи воды в Крым
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение