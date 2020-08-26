Делу об изнасиловании дознавательницы дали второй шанс

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Прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 56 минут назад
В Кировский райсуд Уфы поступило кассационное представление от региональной прокуратуры по делу об изнасиловании дознавательницы полицейскими, двух из которых оправдали, а третьему смягчили приговор Верховным судом республики.

«В суд поступило кассационное представление от прокуратуры региона, в котором ведомство просит отменить апелляционный приговор Верховного суда от 3 июня 2020 года по Салавату Галиеву, Эдуарду Матвееву и Павлу Яромчуку, и направить уголовное дело на судебное рассмотрение в новом составе», — сообщили РИА «Новости» в Кировском районном суде Уфы.

В региональной прокуратуре подтвердили, что апелляционный приговор был обжалован ведомством.
Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения.
В декабре прошлого года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии.
Следствие полагало, что в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Обвиняемые заявляли о своей невиновности.
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Криминал , Видео , Происшествия , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Башкортостан , Салават , Уфа
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