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Суд под Воронежем вынес приговор не проверившему звонки умиравшего ребенка диспетчеру ЕДДС 

ТАСС и ещё 3 8 часов назад
Суд под Воронежем вынес приговор не проверившему звонки умиравшего ребенка диспетчеру ЕДДС
Фото: Новости Воронежа
ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Грибановский районный суд Воронежской области приговорил к двум годам лишения свободы условно диспетчера районной единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), который не проверил звонки находившейся в лесу 15-летней девочки с просьбой о помощи, в результате чего ребенок умер от переохлаждения. Об этом говорится на сайте районного суда.
"Суд счел возможным назначить основное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Суд применил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься профессиональной деятельностью по приему сообщений о чрезвычайных ситуациях и происшествиях от населения и организаций, доведению данной информации до экстренных оперативных служб и координации действий экстренных оперативных служб на срок 2 года", — говорится в сообщении суда.
12 марта 2019 года в лесу Воронежской области нашли умершую от переохлаждения 15-летнюю девочку, которая двумя днями ранее пропала во время прогулки с подругами. После пропажи девочка несколько раз около полуночи звонила на номер ЕДДС и говорила, что ей плохо. Диспетчер ЕДДС Грибановского района установил примерное местонахождение ребенка и направил туда сотрудников скорой медицинской помощи, которые, прибыв на место, никого не обнаружили и уехали. Спустя два дня после обнаружения погибшего подростка следователи задержали дежурного диспетчера ЕДДС Грибановского района, в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.
Как установил суд, 15-летняя девочка звонила в ЕДДС по номеру 112 семь раз со своего телефона, в том числе и после того, как ее не нашли медики. «Оперативный дежурный ЕДДС при наличии обязанности анализировать, оценивать и обобщать поступающую информацию вызов отклонил как ложный, экстренные оперативные службы, подлежащие привлечению к реагированию, не определил и не передал им информацию о происшествии», — отмечается в сообщении.
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Криминал , ИТАР-ТАСС , Воронежская Область , Грибановский
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