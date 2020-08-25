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Вожатый детского лагеря задержан в Крыму за изнасилование девочек 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Вожатый задержан в Крыму за изнасилование детей
Фото: News.ru
Вожатый детского лагеря в Крыму подозревается в изнасиловании девятилетних девочек. О происходящем с детьми на отдыхе стало известно случайно.
Один из родителей написал руководству лагеря, что вожатый вымогает деньги у его сына. Когда вожатого позвали к начальству для разговора, он сбежал, что побудило руководство лагеря обратиться в полицию, сообщает KP.RU.
В итоге выяснилась куда более страшная правда. Денег мужчина не вымогал, а домогался девочек. На данный момент поступило три заявления о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочек 2011 года рождения. Полиция предполагает, что жертв сексуального насилия среди детей может быть и больше.
Также выяснилось, что вожатый уже был судим. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как мужчина с такой биографией мог попасть в детский лагерь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 14-летняя школьница из Железногорска Даша Суднишникова, изнасилованная в прошлом году, родила девочку. На момент зачатия ей было 13 лет.
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Криминал , Происшествия , Комсомольская правда , Республика Крым
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