В Татарстане росгвардейца обвинили в совращении малолетней 

В городе Набережные Челны Татарстана следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника специализированного охранного предприятия «Росгвардии». 18-летнего парня подозревают в совращении 15-летней девочки. Такой информацией делится портал Indie News, ссылаясь на собственный источник.
По его данным, молодой человек вел переписку с девочкой-подростком в социальной сети «ВКонтакте». В ходе беседы последняя была приглашена в гости. 18 августа между новыми знакомыми случилась сексуальная связь. На следующий день девочка заявила о случившемся в полицию.
«По данному факту заведено уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», — приводит портал слова собеседника.
Уточняется, что подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следователи проводят проверки и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ прокомментировали данную информацию:
«Указанный гражданин не имеет никакого отношения к Росгвардии, сотрудником ведомства не является».