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По очереди изнасиловавшие 16-летнюю девушку в Израиле оказались подростками 

Lenta.ru 24 августа 2020
По очереди изнасиловавшие 16-летнюю девушку в Израиле оказались подростками
Фото: Lenta.ru
Полиция Израиля задержала 11 предполагаемых насильников 16-летней девушки. Девять из них оказались тоже подростками в возрасте 17 лет, двоим другим 27 лет. Об этом пишет Daily Mail.
Групповое изнасилование произошло в отеле «Красное море» (Red Sea) 12 августа. Другие гости заведения утверждали, что мужчины по очереди заходили в один из гостиничных номеров, причину никто из очевидцев не знал. Позднее выяснилось, что там изнасиловали несовершеннолетнюю.
Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения, размещенных в коридорах отеля, и убедилась в показаниях свидетелей. Сотрудники правоохранительных органов изначально подозревали в совершенном 30 человек, однако сейчас склоняются к тому, что их было меньше.
По делу о групповом изнасиловании также проходит управляющая отеля. Женщину обвиняют в препятствовании расследованию и неспособности предотвратить преступление.
Потерпевшая находится в нестабильном психическом состоянии, сказали в полиции. Она под защитой следователей на фоне опасений, что ее могут запугать причастные к изнасилованию.
Случившееся всколыхнуло общественность в Израиле. По поводу массового изнасилования даже высказались первые лица страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что это преступление не только против девушки, но и против человечества, и призвал привлечь виновных к ответственности.
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Криминал , Биньямин Нетаньяху , МВД , Израиль
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